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Россиянка растит двухлетнего ребенка в антисанитарных условиях и оставляет его одного

Хабаровчанка растит двухлетнего сына в захламленной квартире

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Телеграм-канал «Хабарай»

В Хабаровском крае жители поселка Ванино пожаловались на соседку, которая, по их мнению, плохо исполняет родительские обязанности. Видео обстановки, в которой 19-летняя мать растит двухлетнего ребенка, опубликовал Telegram-канал «Хабарай».

На видеозаписи в квартире повсюду разбросан мусор, среди которого бегает двухлетний ребенок. По словам соседей молодой матери, женщина злоупотребляет спиртным, и в состоянии алкогольного опьянения часто уходит из дома, оставляя сына одного. Также соседи пожаловались, что женщина, напиваясь, нецензурно ругается на ребенка, снимает это на видео, после чего выкладывает их в сеть.

В пресс-службе краевой прокуратуры заявили, что проверят информацию о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей женщиной, а также дадут оценку работе органов профилактики.

Ранее в Мамоново у пьющей матери из захламленной квартиры забрали троих детей.

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