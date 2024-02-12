Эксперты назвали законным вывод воздушных судов из юрисдикции России

В факте вывода воздушных судов из юрисдикции России нет ничего незаконного, это обычная процедура даже в условиях проведения спецоперации, считает бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов. Если все документы оформлены правильно, и речь не идет о государственных самолетах, то нарушений не было, заявил он в интервью НСН.

Так эксперт отреагировал на сообщения об обысках в офисе Росавиации по факту незаконного вывода из-под российской юрисдикции 59 гражданских самолетов и вертолетов. Если сотрудникам Росавиации поступили документы, по которым владелец самолета или вертолета перепродает его другому юрлицу, обладающему сертификатом, то нет поводов для запрета, отметил Герасимов.

«Эти воздушные суда, которые были выведены из российского реестра, находятся в частном владении. Реестр гражданских воздушных судов открыт, не заметить что-либо невозможно. Любой желающий может в режиме реального времени смотреть и наблюдать за перемещением и судьбой любого гражданского судна в РФ и в мире, было бы желание», — объяснил эксперт.

В качестве примера Герасимов привел компанию Utair, которая вынуждена была перевести вертолеты Ми-8 в иностранный реестр для обеспечения их страхования, так как сдает их в лизинг, в том числе ООН.

«Чтобы обеспечивать страхование воздушных судов и контракты ООН такой авиакомпанией, как Utair, она вынуждена перевести в другой реестр для того, чтобы зарабатывать деньги. Это не государственные самолеты и вертолеты, а частная техника, которая была приобретена для того, чтобы зарабатывать деньги», — заключил эксперт.

Напомним, ФСБ провела обыск в офисе Росавиации, на троих сотрудников агентства возбуждены уголовные дела. Предполагается, что 59 российских самолетов и вертолетов незаконно продали другим странам, после чего часть техники попала к Вооруженным силам Украины (ВСУ), подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее на сообщения об обысках в офисе Росавиации отреагировали в Кремле.