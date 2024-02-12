Канадку арестовали за вождение в нетрезвом, когда она покинула суд по такому же обвинению

Жительницу Канады арестовали за вождение в нетрезвом виде после того, как она покинула суд по такому же обвинению, пишет National Post.

Женщина, чье имя не разглашается, была остановлена сотрудниками полиции, находясь за рулем. После проверки выяснилось, что она была в состоянии алкогольного опьянения, причем канадка ехала из суда, где рассматривали ее дело за езду в пьяном виде.

«После установления личности женщины выяснилось, что ранее она уже была в уголовном суде по поводу предшествующего правонарушения, связанного с вождением в нетрезвом виде», — говорится в заявлении полиции.

За повторное нарушение полицейские конфисковали автомобиль женщины на семь дней, а ее водительское удостоверение было приостановлено на 90 дней. В марте канадка снова предстанет перед судом за вождение в нетрезвом виде.

Ранее в Таиланде женщина за рулем автомобиля заехала на подвесной мост, доверившись навигатору.