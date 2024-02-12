Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Врач перечислила действенные способы, которые помогут снизить аппетит

Врач Мухина: отруби помогут снизить аппетит

close
100%
Freepik.com

Для снижения аппетита можно есть продукты, которые будут разбухать в желудке. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, к ним относятся отруби, водоросли.

«Есть отруби, которые в 25 раз расширяются в желудке и дают чувство насыщения. Есть водоросли, которые содержат агар-агар и разбухают даже в 40 раз», — отметила врач.

Помимо этого, в ряде случаев человек может путать голод с чувством жажды, поэтому при появлении голода можно сразу выпить горячей воды.

«Она омывает слизистую, смывает желудочный сок, и желудок уже не так сильно требует поесть», — уточнила Мухина.

Притупить чувство голода помогут кофе и чай, добавила диетолог.

Врач-нутрициолог, блогер «Одноклассников» Татьяна Рыбакова до этого говорила, что голод после еды может сохраняться из-за нехватки белка. По ее словам этот компонент помогает надолго сохранить ощущение сытости. Им богаты мясо, рыба, яйца, молочные продукты, орехи и бобовые. Также чувство сытости может отсутствовать из-за недостатка пищевых волокон, источником которых выступают овощи, фрукты, цельные зерна и бобовые, отмечала она.

Ранее был назван продукт, подавляющий чувство голода и предотвращающий появление морщин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами