Врач перечислила действенные способы, которые помогут снизить аппетит

Для снижения аппетита можно есть продукты, которые будут разбухать в желудке. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, к ним относятся отруби, водоросли.

«Есть отруби, которые в 25 раз расширяются в желудке и дают чувство насыщения. Есть водоросли, которые содержат агар-агар и разбухают даже в 40 раз», — отметила врач.

Помимо этого, в ряде случаев человек может путать голод с чувством жажды, поэтому при появлении голода можно сразу выпить горячей воды.

«Она омывает слизистую, смывает желудочный сок, и желудок уже не так сильно требует поесть», — уточнила Мухина.

Притупить чувство голода помогут кофе и чай, добавила диетолог.

Врач-нутрициолог, блогер «Одноклассников» Татьяна Рыбакова до этого говорила, что голод после еды может сохраняться из-за нехватки белка. По ее словам этот компонент помогает надолго сохранить ощущение сытости. Им богаты мясо, рыба, яйца, молочные продукты, орехи и бобовые. Также чувство сытости может отсутствовать из-за недостатка пищевых волокон, источником которых выступают овощи, фрукты, цельные зерна и бобовые, отмечала она.

Ранее был назван продукт, подавляющий чувство голода и предотвращающий появление морщин.