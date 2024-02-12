В московском интернате массово отравились дети

В московском интернате им. А. Н. Колмогорова при МГУ произошло массовое отравление детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, госпитализированы около 50 несовершеннолетних, их число продолжает расти. Предварительный диагноз госпитализированных — кишечная инфекция.

В Роспотребнадзоре полагают, что дети могли отравиться школьной едой, которую готовят в интернате. У всех одинаковые жалобы на тошноту, рвоту, температуру и расстройство кишечника.

Продукты из столовой забрали на экспертизу, на месте работают следователи, которые ищут ответственных за поставки. Возбуждено уголовное дело.

Накануне сообщалось, что пятеро воспитанников школы-интерната имени Колмогорова в Москве доставлены в медицинское учреждение с признаками кишечной инфекции. По данным столичного Роспотребнадзора, 12 ученикам московской школы-интерната потребовалась медицинская помощь.

Ранее в Приморье закрыли кафе после отравления 21 человека.