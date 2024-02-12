Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В московском интернате массово отравились дети

Mash: в московском интернате при МГУ едой отравились около 50 детей

close
100%
Shutterstock

В московском интернате им. А. Н. Колмогорова при МГУ произошло массовое отравление детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, госпитализированы около 50 несовершеннолетних, их число продолжает расти. Предварительный диагноз госпитализированных — кишечная инфекция.

В Роспотребнадзоре полагают, что дети могли отравиться школьной едой, которую готовят в интернате. У всех одинаковые жалобы на тошноту, рвоту, температуру и расстройство кишечника.

Продукты из столовой забрали на экспертизу, на месте работают следователи, которые ищут ответственных за поставки. Возбуждено уголовное дело.

Накануне сообщалось, что пятеро воспитанников школы-интерната имени Колмогорова в Москве доставлены в медицинское учреждение с признаками кишечной инфекции. По данным столичного Роспотребнадзора, 12 ученикам московской школы-интерната потребовалась медицинская помощь.

Ранее в Приморье закрыли кафе после отравления 21 человека.

Все новости на тему:
Здоровье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами