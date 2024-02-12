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В российском городе мужчина ударил незнакомого подростка на улице

В Новосибирской области мужчина ударил по лицу незнакомого подростка

В Новосибирской области мужчина без видимых причин ударил по лицу незнакомого подростка. Об этом сообщает »Бердск Онлайн».

По информации издания, инцидент произошел 10 февраля в городе Бердск. На кадрах видно, как мужчина с размаха бьет кулаком в лицо идущего мимо подростка без каких-либо видимых причин. Несовершеннолетний от удара падает на землю, а нападавший следует дальше.

Позже пострадавший рассказал, что незадолго до инцидента перенес операцию — он был слаб и не мог дать отпор, передает издание. Информация о произошедшем передали в полицию, законный представитель подростка подал заявление в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье о побоях.

Ранее в Тюмени нашли мужчину, напавшего на подростка из-за шапки со звездой.

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