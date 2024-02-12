Главе регионального минздрава грозит срок за незаконно добытую косулю

На министра здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова завели уголовное дело по статье «Незаконная охота», сообщает Telegram-канал Mash. По словам журналистов, в машине чиновника нашли тушу якобы незаконно добытого животного.

Канал рассказал, что днем 11 февраля полиция остановила два автомобиля, в одном из которых находился 48-летний министр. Осмотрев машины, правоохранители обнаружили охотничий карабин и разделанную на части косулю, говорится в публикации.

По словам журналистов, находившиеся в авто люди заявили, что охотились в районе базы у деревни Лычное в Первомайском районе. Сообщается, что на месте охоты полицейские нашли кучу из кусков туш животных, а также три головы.

Теперь Овчинникову грозит до двух лет лишения свободы за браконьерство, добавил Mash.

До этого сообщалось об инциденте в Тюменской области, где троих рыбаков задержали за незаконный отлов стерляди и осетра сибирского. Оба вида занесены в Красную книгу РФ, их добыча запрещена законом, а ущерб, нанесенный мужчинами составил 91 млн рублей.

Ранее в Дагестане спасли медвежонка, которого хотели продать в ресторан.