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Россиянам рассказали о вреде и пользе для здоровья крабовых палочек

ОСН: крабовые палочки усиливают воспаления и вызывают язвенный колит

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Крабовые палочки могут принести здоровью пользу только в случае, если изготовлены из натуральной рыбы и морепродуктов. В других случаях в них очень мало натурального белка, что компенсируется низкосортным крахмалом, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей. Частое употребление этого продукта в пищу чревато негативными последствиями для здоровья.

Крабовые палочки отличаются высоким содержанием натрия – всего две палочки составляют 20% суточной нормы натрия для взрослого человека, из-за чего этот продукт не позволяет похудеть. Пирофосфат натрия необходим для создания схожей с крабовым мясом консистенции, одного частое употребление этого вещества плохо влияет на ЖКТ.

Помимо этого, в крабовых палочках есть сорбит (Е420) и каррагинан (Е407), усиливающие воспаления и вызывающие язвенный колит.

При этом качественные крабовые палочки содержат в 100 гаммах продукта 11,8%, белка, 0,5% жира, 6,4% углеводов, 13 мг кальция, 43 мг магния и омега-3. Кальций и магний полезны для стабильной работы сердца, нервной системы и кровеносных сосудов. Однако продуктом нельзя злоупотреблять, суточная норма – не более 200 граммов в день. Полностью отказаться от крабовых палочек эксперты советуют людям, склонным к аллергии.

Напомним, врачи предупреждают, что крабовые палочки могут также спровоцировать повышение артериального давления, вызвать проблемы у людей с сердечно-сосудистыми патологиями.

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