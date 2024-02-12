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Российские фельдшеры выиграли суд у больницы и лишились дополнительных смен

Mash: в Башкирии фельдшеры лишились дополнительных смен, выиграв суд у больницы

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Телеграм-канал «Mash Batash»

В Башкирии фельдшеров лишили дополнительных смен в условиях кадрового голода после суда с больницей из-за сверхурочной оплаты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, сотрудники больницы в Белорецке пошли в суд из-за сложившейся в учреждении ситуации — медиков не хватало на все вызовы и они брали дополнительные смены, однако сверхурочная работа не оплачивалась должным образом. Отмечается, что из-за нехватки врачей в прошлом году не удалось спасти мужчину, оставшегося без помощи на морозе.

В результате фельдшерам удалось выиграть суд и больницу обязали оплачивать сверхурочную работу врачей должным образом. Также в медицинском учреждении выявили ряд нарушений, касающихся подписания трудовых договоров.

Однако, по словам отстоявших свою правоту в суде медиков, главный врач больницы после произошедшего перевел их на ставку и отказался давать дополнительные смены в качестве «воспитательной работы». При этом проблема дефицита персонала не решена.

Ранее российские медики добирались к пациентке на лошади из-за нерасчищенной от снега дороги.

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