Российскую школу закрыли на карантин из-за менингита, одну девочку спасти не удалось

В Липецкой области школу закрыли на карантин из-за вспышки менингита, одну девочку спасти не удалось. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное правительство.

По информации издания, заболевшую десятилетнюю девочку спасти не удалось. У школьников взяли анализы, контактировавших с ребенком лиц обследовали — они находятся дома.

В результате вирус нашли у двух человек, их госпитализировали. Школу закрыли для проведения дезинфекции на неделю, рассказал начальник управления информационной политики Михаил Шаршаков, передает РЕН ТВ.

До этого в Петербурге выявили несколько случаев менингита среди учащихся гимназии. После этого класс закрыли на карантин.

Ранее отдыхавшая в Египте российская девочка заболела бактериальным менингитом.