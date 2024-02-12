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В МИД РФ рассказали о разработке новых правил консульского учета россиян за рубежом

МИД: Россия проработает новый порядок консульского учета россиян за рубежом

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россия приступает к проработке нового порядка консульского учета своих граждан за рубежом. Об этом заявил ТАСС глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

По его словам, сейчас начинается проработка этого вопроса вместе с заинтересованными органами государственной власти России. Специалисты планируют определить само понятие «гражданин, постоянно проживающий за пределами РФ». Также эксперты собираются конкретизировать правовой статус этой категории граждан, отметил он.

Климов также рассказал, что МИД России сейчас обновляет рекомендации для выезжающих в недружественные страны россиян.

До этого дипломат рассказывал, что Россия планирует расширить список стран, граждане которых смогут получить электронные визы для въезда в страну. Он отметил, что пока рано называть конкретные страны, которые могут попасть в этот перечень.

Ранее в ЕС предложили изменить размер сборов за оформление шенгенской визы.

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