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Мужчина получил срок за продажу рогов сайги

В Казахстане местного жителя приговорили к 3,5 года за продажу рогов сайги

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R. Koenig/blickwinkel/Global Look Press

В Казахстане мужчина получил срок за продажу рогов сайги. Его также оштрафовали на 5 миллион тенге (около 100 тысяч рублей), сообщает Orda.kz.

Уголовное дело завели на 62-летнего уроженца Актобе после того, как в интернете было обнаружено объявление о продаже рогов находящегося на грани вымирания краснокнижного животного

Фигурант дела заявил, что нашел в мусорном баке рога сайги, прикрученные к деревянному основанию. Он их открутил и выставил на продажу. Сотрудники полиции выступили в качестве покупателей и задержали мужчину. Ему предъявили обвинение в незаконном обращении с дериватами животных.

Отмечается, что подсудимый занимается продажей антиквариата времен СССР. Некоторые экспонаты он находит на улице, реставрирует их и потом выставляет на продажу.

Объявление о рогах сайги провисело в сети в течение полугода, прежде чем им заинтересовались в полиции.

Помимо штрафа в 5 млн 175 тыс. тенге суд приговорил антиквара к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы.

Сайга (маргач или сайгак) — это парнокопытное млекопитающее из подсемейства настоящих антилоп. В 2002 году Международным союзом охраны природы (МСОП) этот вид был отнесен к категории видов, находящихся под критической угрозой. Изначально эти копытные заселяли большую территорию в степях и полупустынях Евразии от подножия Карпатских гор и Кавказа до Джунгарии и Монголии. Сейчас сайгаки обитают только в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, с заходами в Туркменистан, в РоссиюКалмыкии, Астраханской области, республике Алтай, Волгоградской области) и западной Монголии.

Ранее в России вступил в силу закон о многолетних тюремных сроках за сбор краснокнижных грибов.

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