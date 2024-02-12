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На Сахалине две иномарки столкнулись лоб в лоб, три человека погибли

На Сахалине пьяная женщина за рулем устроила ДТП, три человека погибли

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FotograFFF/Shutterstock

Три человека погибли, а двое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на Сахалине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел 12 февраля около 9:30 по местному времени в Томаринском районе на 514-м километре федеральной автодороги Южно-СахалинскОха. По предварительным данным, 38-летняя женщина-водитель Toyota Mark II, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, потеряла контроль над управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Toyota Chaser.

В результате аварии два пассажира первой машины и один из второй скончались на месте от полученных травм, несовместимых с жизнью. Водитель и 7-летняя девочка-пассажир Toyota Chaser были госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД проводят расследование обстоятельств происшествия.

До этого в Архангельской области произошло смертельное ДТП.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

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