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Большую часть России ожидают аномально низкие температуры

Вильфанд: на 80% территории России ожидаются аномально низкие температуры

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Shutterstock/Niklas Storm

К концу предстоящей недели ожидается, что на 80% территории России температуры будут ниже климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Он отметил, что несмотря на то, что до начала весны осталось всего три недели, на текущий момент говорить о приближении весны было бы преждевременно. Прогнозируется, что в пятницу и выходные дни на большей части страны будут наблюдаться аномально низкие температуры, которые будут ниже средних значений для этого времени.

Согласно прогнозам метеорологов, в центре европейской части России температуры будут на 12-14 градусов ниже климатической нормы. В начале недели на этой территории будет достаточно тепло, однако затем ожидается резкое понижение температуры и очень холодная погода. На Урале, в западной и центральной Сибири температура будет на 8-14 градусов ниже нормы, а на Дальнем Востоке, в Якутии и Магадане ожидается понижение температуры на 4-6 градусов ниже средних значений.

Вильфанд также отметил, что в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму температура будет близка к норме. В начале недели в этих регионах ожидается весенняя комфортная погода, однако к пятнице температура начнет понижаться и приблизится к средним значениям. Он также отметил, что в Иркутской, Амурской областях и Забайкалье температура будет на 2-3 градуса выше нормы.

До этого москвичам предрекли морозы до -25 градусов к концу рабочей недели.

Ранее в Ростовской области сообщили о задержке поездов из-за плохой погоды.

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