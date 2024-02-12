В США человек впервые стал жертвой Аляскапокса

В штате Аляска, США, врачи впервые не смоли спасти пациента, заразившегося вирусом Аляскапокс (AKPV). Об этом сообщает портал Alaska public media.

По одной из версий, источником заражения пожилого мужчины могла стать его домашняя кошка, с которой он проживал.

Власти сообщают, что пациент долгое время болел и находился под наблюдением медицинского персонала, который изначально диагностировал у него оспу. Симптомы болезни соответствовали этому диагнозу: повышенная температура, ослабленная иммунная система, увеличенные лимфоузлы и характерные красные пятна.

Только когда мужчины не стало, медики пересмотрели его медицинскую историю и повторно проанализировали результаты. В результате обнаружили следы вируса AKPV в его крови. Этот вирус был открыт в 2015 году, и до этого случая было известно только о пяти заболевших, они все выжили. Специалисты в области вирусологии считают, что изначально этот вирус появился у крупного рогатого скота, а затем передался грызунам, а от них — домашним кошкам.

В прошлом году The Guardian сообщил о возможной угрозе мировому сообществу со стороны древних вирусов, находящихся в сибирской вечной мерзлоте. Ученые полагают, что глобальное потепление может привести к возникновению неизвестных заболеваний.

Ранее было сделано открытие, которое позволит побороть древний вирус в ДНК людей, связанный с раком.