Россиян предупредили о самых вредных для почек лекарствах

Многие современные лекарственные препараты при неправильном использовании могут вызвать острое повреждение почек, рассказала «Газете.Ru» врач-эндоскопист, врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова.

Чижикова назвала основные факторы риска, которые могут привести к лекарственному поражению почек. В частности, это возраст пациента — риск повышается у людей пожилого и старческого возраста из-за снижения функции почек. Кроме того, это наличие таких сопутствующих заболеваний, как сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, так как такие пациенты чаще получают нефротоксичные препараты.

Также врач отметила, что чем больше лекарств одновременно принимает пациент, тем выше вероятность взаимодействия медикаментов и риск повреждения почек. Не стоит забывать и про генетический фактор — наличие полиморфизмов генов, ответственных за транспорт и метаболизм лекарств, повышает риск нефротоксичности.

«Многие случаи лекарственного повреждения почек трудно предсказать заранее, так как существуют значительные индивидуальные различия в чувствительности организма. Исход каждого конкретного случая зависит от многих факторов — степени и характера повреждения, своевременности отмены препарата, сопутствующих заболеваний», — добавила Чижикова.

Среди основных механизмов повреждения почек различными группами лекарственных препаратов она выделила: нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) и другие ингибиторы синтеза простагландинов, которые могут нарушать гемодинамику в почках за счет снижения синтеза веществ расширяющих сосуды; ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и блокаторы ангиотензиновых рецепторов (БАР), которые подавляют действие ангиотензина II, что также может приводить к снижению кровотока в почках; некоторые препараты, которые, вызывают дозозависимый эффект сужения сосудов в почках.

Также она отметила токсичность для почек некоторых антибиотиков, в том числе, аминогликозидов.

Среди препаратов, которые при неправильном употреблении могут приводить к такому заболеванию, как гломерулонефрит, специалист назвала: препараты золота, гидралазин, α-интерферон, литий, НПВС, пропилтиоурацил, памидронат.

К острому интерстициальному нефриту могут привести, по ее словам, некоторые антибиотики и противовирусные препараты, диуретики, НПВС, фенитоин, ингибиторы протонной помпы. К хроническому интерстициальному нефриту — ингибиторы кальциневрина (циклоспорин, такролимус), отдельные химиопрепараты, китайские травы с аристохолевой кислотой, литий, НПВС.

«Некоторые группы препаратов (НПВП, ингибиторы протонной помпы) могут приниматься без назначения врача, что повышает риск лекарственного поражения почек. Даже кратковременный прием НПВС или других потенциально нефротоксичных препаратов без контроля врача может привести к осложнениям у людей с сопутствующими заболеваниями. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением при артериальной гипертензии, сахарном диабете и других хронических состояниях. Даже курсовой прием ингибиторов протонной помпы требует контроля функции почек», — предупредила Чижикова.

В заключение она отметила, что при появлении признаков интоксикации (тошнота, рвота, боль в почках) необходимо немедленно прекратить прием препарата и обратиться за медицинской помощью.

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