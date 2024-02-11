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В Киеве митингующие потребовали вернуть солдат с фронта

В центре Киева прошел митинг с требованием вернуть с фронта военнослужащих

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rian_ru/Telegram

Десятки митингующих вышли на центральную площадь Киева с требованием вернуть солдат с фронта. Об этом сообщает «Укринформ».

«В Киеве семьи военных, которые сейчас на фронте, вышли на митинг с требованием демобилизовать их родных. Несколько десятков человек вышли на площади Независимости с плакатами и государственными флагами Украины», — сказано в сообщении.

3 декабря сообщалось, что в Киеве прошел митинг в поддержку демобилизации призванных по мобилизации и солдат срочной службы, находящихся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции (СВО) РФ.

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко 11 февраля сообщал, что семьи солдат ВСУ вышли на протестную акцию на Майдан в Киеве из-за вопросов по срокам демобилизации.

Газета Bild писала, что ситуация для Украины и ее войск на фронте стала наиболее тяжелой с начала конфликта.

Ранее секретарь СНБО Украины оценил ситуацию на линии фронта.

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