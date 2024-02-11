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Роспотребнадзор закрыл общепит в дагестанском селе после отравления 35 человек

Роспотребнадзор: общепит в селе Дылым закрыли после отравления 35 человек

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Pixabay

Деятельность общепита в дагестанском селе Дылым приостановили после отравления 35 человек. Об этом сообщили в региональной пресс-службе Роспотребнадзора.

Во время проверки сотрудниками ведомства были выявлены грубые нарушения санитарных правил на пищеблоке кафе, в том числе антисанитария и отсутствие медицинских книжек у персонала общепита.

Сообщается, что причиной массового отравления стал майонез собственного приготовления, который был создан с нарушением технологических требований. Его добавляли в бургеры.

«Общее количество пострадавших в очаге составило 35 человек, в том числе 25 детей. У всех наблюдается схожая клиника: рвота, боли в животе, жидкий стул, повышение температуры тела до 38 градусов», — говорится в сообщении.

До этого Роспотребнадзор закрыл кафе в Дальнереченске, где 21 человек отравился едой. По данным надзорного ведомства, жители отравились едой с 5 по 10 февраля. Госпитализация потребовалась более чем 20 посетителей. В Минздраве отметили, что тяжелых случаев отравления у обратившихся в больницу нет, всем оказывается необходимая медпомощь.

До этого в прокуратуре сообщили, что рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье Уголовного кодекса РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Ранее сообщалось, что в Петербурге будут судить ресторатора за отравление 112 человек на выпускном.

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