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Полицейские не стали возбуждать дело после избиения женщины, и виновник напал на другую

В Брянской области мужчина не был наказан за побои и вскоре вновь избил женщину

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Житель Брянской области избил женщину, явился с повинной, но не был наказан и вскоре нашел вторую жертву. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В апреле 42-летний житель Новозыбкова жестоко избил 33-летнюю девушку, та попала в больницу с тяжелыми травмами головы и субарахноидальным кровоизлиянием. На следующий день виновник сам обратился в полицию, однако правоохранители решили не привлекать явившегося с повинной мужчину к ответственности.

Под конец лета злоумышленник травмировал другую женщину, ее также пришлось госпитализировать. В этот раз на мужчину уголовное дело все же завели, а 5 февраля было возбуждено дело в отношении сотрудников Новозыбковского отдела. Их обвиняют в халатном отношении к службе.

Ранее россиянку избил и связал возлюбленный, не желавший с ней расставаться.

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