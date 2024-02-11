В Ростовской области сообщили о задержке поездов из-за плохой погоды

Десять поездов дальнего следования задерживаются из-за непогоды в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

По данным министерства, из-за ухудшения погодных условий десять поездов выехали из города с задержкой от одного до шести часов.

«Дальние поезда с задержкой от 1 часа до 6 часов: №84 Москва – Адлер; №326 Пермь – Новороссийск; №122 Санкт-Петербург – Новороссийск;№118 Самара – Адлер; №12 Москва – Анапа; №104 Москва – Адлер», — говорится в сообщении.

Также сообщается о задержке поездов №266 Москва – Новороссийск; №125 Новороссийск – Москва; №18 Москва – Симферополь; №559 Ростов – Волгоград.

В министерстве отметили, что пассажирам поездов, задержка которых превышает четыре часа, было предоставлено дополнительное питание.

До этого сообщалось, что студенты-проводники будут сопровождать участников Всемирного фестиваля молодежи по направлениям «Адлер-Москва» и «Казань-Адлер» — 45 победителей из 17 регионов РФ выбрали по результатам конкурса, организованного российскими студенческими отрядами совместно с АО «Федеральная пассажирская компания».

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по молодежной политике, председатель правления российских студенческих отрядов Михаил Киселев выразил уверенность в том, что студенческие отряды проводников обеспечат высокий уровень сервиса всем гостям Всемирного фестиваля молодежи.

Ранее движение поездов по одному из путей на черноморском побережье восстановили.