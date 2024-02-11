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Опрошенные американцы заявили о плохом состоянии экономики США

Financial Times: 70% американцев считают плохим состояние экономики США

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Shutterstock

Свыше двух третей граждан США считают, что экономика страны находится в плачевном состоянии. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на результаты опроса, проведенного журналистами совместно с школой бизнеса Стивена Росса.

Согласно итогам исследования, 70% американцев не устраивает экономическая обстановка в Штатах. Обратного мнения придерживаются 27% опрошенных — они полагают, что экономика страны находится в хорошем или даже превосходном состоянии.

Отмечается, что экономическую ситуацию чаще критикуют сторонники Республиканской партии США: негативные суждения высказали 80% опрошенных республиканцев. При этом их взгляды на положение вещей в экономике разделяет и половина участвовавших в исследовании демократов.

В ноябре институт страховой компании Swiss RE опубликовал доклад, в котором были проанализированы мировые экономические тенденции. Согласно отчету, экономика США растет, а европейская находится в состоянии стагнации, если не рецессии.

Ранее стало известно, что из-за проблем в КНР инвесторы стали перенаправлять капитал с китайских бирж на фондовый рынок США.

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