В новокузнецком аэропорту потушили возгорание

Спасатели потушили возгорание в строящемся терминале аэропорта Новокузнецка. Об этом сообщает <РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

«Аэропорт в Новокузнецке работает в штатном режиме», — заявил представитель ведомства.

Согласно его информации, угрозы возгорания действующего терминала из-за возгорания в строящемся терминале не было, огонь, распространившийся на 300 квадратных метров, оперативно потушили. Профильные ведомства выясняют причины и обстоятельства инцидента.

«Никто не пострадал», — отмечается в публикации.

В конце января гостиница загорелась в Хабаровске. По данным МЧС, охваченное огнем здание находилось на улице Выборгской. На место выехали 32 сотрудника пожарной охраны и восемь единиц техники. В ведомстве отметили, что звенья газодымозащитной службы проводили разведку задымленных помещений, спасатели эвакуировали из здания людей.

Кот «принял участие» в тушении пожара в частном доме Новокузнецка.