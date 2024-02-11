Глава Калмыкии отказался от участия в форуме «Россия» из-за взрывов в Элисте

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков отказался от участия в мероприятиях в рамках Международной выставки-форума «Россия» в Москве из-за взрывов в столице региона. О своем решении он сообщил в личном Telegram-канале.

Хасиков должен был посетить ВДНХ для участия в мероприятиях, посвященных национальному празднику Цаган Сар. Однако из-за ЧП в городе Элисте планы главы республики поменялись.

«Отменил свое участие в мероприятиях <...> на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве», — написал руководитель региональной администрации.

Вечером 10 февраля один из жителей города Элисты бросил гранату в окно местного центра по оказанию психологической помощи. В результате взрыва пострадали трое человек, при этом одного из них спасти не удалось.

Позже сотрудники следственного управления СК РФ по Республике Калмыкии установили, что нападавший стоит на учете в психо-неврологическом диспансере. Мужчина посетил центр в качестве клиента, но во время консультации повздорил с работником.

Уже на следующий день в дом 29-летнего гражданина, которого подозревают в подрыве учреждения по оказанию психологической помощи, нагрянули правоохранители. Во время обысков в здании сработало неустановленное взрывное устройство, из-за чего травмы получили трое сотрудников Росгвардии. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее в Московской области эвакуировали гимназию из-за ребенка с муляжом гранаты.