На юго-востоке Турции произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в провинции Хаккяри, расположенной на юго-востоке Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Отмечается, что подземные толчки магнитудой 4,4 произошли недалеко от города Юксекова. При этом землетрясение началось в 7:36 (совпадает с мск), говорится в заявлении.

В свою очередь, очаг природного катаклизма располагался на глубине 5,74 км. Иная информация о произошедшем, включая возможные последствия, в настоящее время не уточняется.

10 февраля на юге Филиппин зафиксировали землетрясение, магнитуда которого составила 5,8. Эпицентр стихийного бедствия находился всего в 10 км от населенного пункта Тунгао, где проживают 8,9 тыс. человек. Тем не менее сведения о пострадавших не поступали.

В тот же день землетрясение магнитудой 5,0 произошло в горной местности на территории Республики Алтай. Как рассказали в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН, магнитуда подземных толчков в эпицентре достигла отметки 6,4.

Ранее в Исландии произошло извержение вулкана.