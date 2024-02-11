Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Отравившиеся бургерами жители Приморья сообщили, что блюдо не вызывало подозрений

Отравившиеся бургерами жители Приморья заявили, что репутация у кафе была хорошая

close
100%
Freepik

Представители кафе «М-Бургер» в приморском Дальнереченске не отвечают на сообщения о возврате денег за еду, которой отравились более 20 человек. Об этом «Газете.Ru» рассказала посетительница заведения Ирина, у которой пострадали муж и две дочери. Женщина отметила, что у членов ее семьи высокая температура и рвота, а представители кафе даже не извинились за произошедшее.

«Состояние у младшей дочери, 12 лет, — температура 40, рвота, диарея, температура у мужа. В общем, у всех температура, рвота. Перед нами никто не извинился, хотя мы объявились, в соцсетях дали им понять. Еда была куплена восьмого февраля вечером. На следующий день у дочки уже началась диарея и рвота. У мужа в субботу, еще как-то так странно проявляется это отравление — не моментально, не сразу. Про деньги я в личку им написала, спросила. Тут вопрос даже того, что отравлены эти бургеры плюс сколько потрачено денег на лекарства. Пока они молчат. В больницу мы не обращались, у нас были неотложные планы, мне пришлось детей в таком состоянии везти в другой город. Сейчас мы возвращаемся и планируем дома вызвать «скорую», чтобы зафиксировать еще троих людей. Везде пишут, что 22 [человека отравились], но, я так понимаю, это те, кто обратился в больницу. Нас еще трое — получается 25 как минимум», — сказала она.

Она отметила, что ее семья несколько раз заказывала еду в этом кафе, в этот раз бургеры были «вкусными» и не вызывали подозрений.

«Вкус был как обычно. Все вкусно, понравилось, поели, ничего абсолютно не вызвало подозрений. Как они сами пишут, что, возможно, соус [был заражен]. Мы вообще без понятия. Старшая дочь с папой ела говяжьи котлеты в бургере, а младшая ела куриную. Мясо было у одних и у других разное. Репутацию их не знаем, мы сами не местные, в Дальнереченске живем только с июня. Пару раз мы туда обращались: один раз летом кушали у них и один раз пару месяцев назад заказывали бургеры домой. И последний раз восьмого числа заказали, муж съездил вечером забрал три бургера и салат «Цезарь». Но к салату дети даже не прикоснулись, мы должны были уехать в пятницу из дома, он остался», — уточнила она.

Еще один житель Дальнереченска Артем в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что его ребенку стало плохо на следующий день после заказа еды в кафе. По его словам, вкус у бургеров был «нормальным», а репутация заведения — положительная.

«Ребенок купил бургер и попить. Сейчас тяжело — температура, жидкий стул и тошнота. Купили девятого февраля. Плохо второй день, обращались к платному врачу. Представители извинились в сообщении. Ребенок сказал, что вкус был нормальным, возможно, [отравление] из-за мяса или соусов. Репутация [заведения] положительная была. Не часто, но заказывали там», — сообщил он.

11 февраля прокуратура Приморского края сообщила, что за пять дней в Дальнереченске 22 человека обратились в больницу с признаками острого отравления , проводится проверка. В ведомстве уточнили, что рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье Уголовного кодекса РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Позднее в управлении регионального Роспотребнадзора заявили, что ЧП произошло в кафе «М-Бургер», его закрыли до выяснения обстоятельств.

Ранее отравившийся шаурмой житель Иркутска рассказал, что на вкус блюдо было странным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами