Отравившиеся бургерами жители Приморья сообщили, что блюдо не вызывало подозрений

Представители кафе «М-Бургер» в приморском Дальнереченске не отвечают на сообщения о возврате денег за еду, которой отравились более 20 человек. Об этом «Газете.Ru» рассказала посетительница заведения Ирина, у которой пострадали муж и две дочери. Женщина отметила, что у членов ее семьи высокая температура и рвота, а представители кафе даже не извинились за произошедшее.

«Состояние у младшей дочери, 12 лет, — температура 40, рвота, диарея, температура у мужа. В общем, у всех температура, рвота. Перед нами никто не извинился, хотя мы объявились, в соцсетях дали им понять. Еда была куплена восьмого февраля вечером. На следующий день у дочки уже началась диарея и рвота. У мужа в субботу, еще как-то так странно проявляется это отравление — не моментально, не сразу. Про деньги я в личку им написала, спросила. Тут вопрос даже того, что отравлены эти бургеры плюс сколько потрачено денег на лекарства. Пока они молчат. В больницу мы не обращались, у нас были неотложные планы, мне пришлось детей в таком состоянии везти в другой город. Сейчас мы возвращаемся и планируем дома вызвать «скорую», чтобы зафиксировать еще троих людей. Везде пишут, что 22 [человека отравились], но, я так понимаю, это те, кто обратился в больницу. Нас еще трое — получается 25 как минимум», — сказала она.

Она отметила, что ее семья несколько раз заказывала еду в этом кафе, в этот раз бургеры были «вкусными» и не вызывали подозрений.

«Вкус был как обычно. Все вкусно, понравилось, поели, ничего абсолютно не вызвало подозрений. Как они сами пишут, что, возможно, соус [был заражен]. Мы вообще без понятия. Старшая дочь с папой ела говяжьи котлеты в бургере, а младшая ела куриную. Мясо было у одних и у других разное. Репутацию их не знаем, мы сами не местные, в Дальнереченске живем только с июня. Пару раз мы туда обращались: один раз летом кушали у них и один раз пару месяцев назад заказывали бургеры домой. И последний раз восьмого числа заказали, муж съездил вечером забрал три бургера и салат «Цезарь». Но к салату дети даже не прикоснулись, мы должны были уехать в пятницу из дома, он остался», — уточнила она.

Еще один житель Дальнереченска Артем в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что его ребенку стало плохо на следующий день после заказа еды в кафе. По его словам, вкус у бургеров был «нормальным», а репутация заведения — положительная.

«Ребенок купил бургер и попить. Сейчас тяжело — температура, жидкий стул и тошнота. Купили девятого февраля. Плохо второй день, обращались к платному врачу. Представители извинились в сообщении. Ребенок сказал, что вкус был нормальным, возможно, [отравление] из-за мяса или соусов. Репутация [заведения] положительная была. Не часто, но заказывали там», — сообщил он.

11 февраля прокуратура Приморского края сообщила, что за пять дней в Дальнереченске 22 человека обратились в больницу с признаками острого отравления , проводится проверка. В ведомстве уточнили, что рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье Уголовного кодекса РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Позднее в управлении регионального Роспотребнадзора заявили, что ЧП произошло в кафе «М-Бургер», его закрыли до выяснения обстоятельств.

Ранее отравившийся шаурмой житель Иркутска рассказал, что на вкус блюдо было странным.