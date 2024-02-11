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Двух альпинистов с обморожениями спасли на Эльбрусе

Со склона Эльбруса эвакуировали туристов из Казахстана и России

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Телеграм-канал «МЧС Кабардино-Балкарии»

Сотрудники МЧС Кабардино-Балкарии эвакуировали со склона Эльбруса двух альпинистов из Казахстана и России. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Туристы застряли на Эльбрусе на высоте пять тысяч метров, альпинистка из России и сопровождающий ее гид из Казахстана обратились в МЧС с просьбой о помощи.

На место незамедлительно выдвинулись девять спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Туристов встретили и помогли им спуститься в лагерь на станции Гара-Баши на высоте 3850 метров, от дальнейшей помощи группа отказалась.

По предварительной информации, альпинисты получили обморожения конечностей.

Ранее упавшего с заледеневшего водопада альпиниста с травмой ноги спасли в Бурятии.

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