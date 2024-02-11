Россиянин едва не ослеп из-за раздробившей глаз маленькой льдинки

В Кузбассе мужчина чуть не лишился зрения после того, как маленькая льдинка из-под колес машины попала ему в глаз. Об этом сообщает пресс-служка Минздрава региона.

Осколок льда, отскочивший от колеса машины, чуть не лишил глаза жителя Кемеровской области. Льдинка пробила радужную оболочку и раздробила мужчине хрусталик. Пострадавший был госпитализирован в Кузбасскую областную клиническую больницу. Медикам удалось частично восстановить поврежденный орган.

«Шансов сохранить орган было крайне мало. Каждая подобная травма уникальна и требует особого подхода к проведению вмешательства. Врачи заменили хрусталик. Радужку расправили и зафиксировали», — сообщили в Минздраве.

Сейчас пациент постепенно идет на поправку, он различает несколько строчек в офтальмологической шкале. По прогнозам медиков, после реабилитации зрение улучшится.

Ранее в Чувашии женщина неправильно носила контактные линзы и чуть не ослепла.