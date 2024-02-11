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Стала известна предварительная причина пожара в гостинице Тольятти

Мэр Тольятти Ренц: причиной пожара в гостинице могло стать короткое замыкание

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Илья Питалев/РИА Новости

Причиной пожара в гостиничном комплексе в Тольятти могло стать короткое замыкание. Об этом сообщил мэр города Николай Ренц в своем Telegram-канале.

«Причину пожара сейчас назвать сложно, предварительно — короткое замыкание», — отметил глава города.

Он обратил внимание, что пожар начался в ресторане «Небо» в 23:00 10 февраля. Заведение расположено на набережной Шестого квартала. По словам мэра, здание «сильно пострадало».

Ренц рассказал, что в результате возгорания травмы получили два человека. Одного из пострадавших доставили в больницу, его состояние врачи оценивают как стабильное. Второй — от госпитализации отказался.

Мэр подчеркнул, что сейчас в Тольятти проводятся соревнования «Жигулевская миля», в город съехались спортсмены из разных городов. Администрация приняла решение локально огородить место пожара, оставив набережную доступной для посещения.

»<…> соревнования будут продолжены», — резюмировал Ренц.

До этого стало известно, что Следственный комитет и прокуратура Самарской области инициировали проверку по факту пожара в гостинично-развлекательном комплексе «Небо» в Автозаводском районе.

Ранее в Тольятти загорелся гостиничный комплекс.

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