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Карантин объявили из-за гриппа птиц на крупнейшей птицефабрике Сахалина

На Сахалине ввели карантин после выявления птичьего гриппа на птицефабрике

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

В Сахалинской области объявили карантин по высокопатогенному гриппу птиц, который выявили на птицефабрике «Островная». Об этом сообщили в указе, опубликованном на портале нормативно-правовых актов губернатора и правительства региона.

«Установить с 9 февраля <…> карантин по высокопатогенному гриппу птиц», — отметили в сообщении.

В документе уточнили, что в зону ограничений включили Анивский городской округ. Карантин продлится в течении 21 дня после убоя последней птицы. Кроме того, предписано изъять птиц и полученную от них продукцию птицеводства.

На птицефабрике «Островная» уже несколько дней наблюдается массовый падеж птиц. Не пострадало только поголовье молодняка.
Руководство предприятия запретило въезд и выезд на свою территорию.

Птицефабрика считается основным поставщиком яиц в регионе. 8 февраля власти сообщали, что Сахалинская область увеличит объем оптового ввоза яиц из других регионов России в связи с приостановкой работы предприятия.

Ранее в Венгрии зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа.

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