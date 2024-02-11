Карантин объявили из-за гриппа птиц на крупнейшей птицефабрике Сахалина

В Сахалинской области объявили карантин по высокопатогенному гриппу птиц, который выявили на птицефабрике «Островная». Об этом сообщили в указе, опубликованном на портале нормативно-правовых актов губернатора и правительства региона.

«Установить с 9 февраля <…> карантин по высокопатогенному гриппу птиц», — отметили в сообщении.

В документе уточнили, что в зону ограничений включили Анивский городской округ. Карантин продлится в течении 21 дня после убоя последней птицы. Кроме того, предписано изъять птиц и полученную от них продукцию птицеводства.

На птицефабрике «Островная» уже несколько дней наблюдается массовый падеж птиц. Не пострадало только поголовье молодняка.

Руководство предприятия запретило въезд и выезд на свою территорию.

Птицефабрика считается основным поставщиком яиц в регионе. 8 февраля власти сообщали, что Сахалинская область увеличит объем оптового ввоза яиц из других регионов России в связи с приостановкой работы предприятия.

Ранее в Венгрии зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа.