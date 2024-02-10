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В Германии демонстранты заблокировали типографию Bild

Более сотни активистов заблокировали типографию Bild на севере Германии

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Global Look Press

120 активистов на 40 машинах заблокировали типографию в городе Аренсбург на севере Германии. Там, кроме прочего, печатается немецкая газета Bild, которая и поделилась данной информацией.

По данным издания, демонстранты выступают против политики правительства страны в отношении сельского хозяйства и освещения этой темы в СМИ.

Отмечается, что акция привела к значительному замедлению распространения газет.

«Доступ к свободной и независимой прессе — ценное благо демократии. Мы призываем власти использовать все возможности верховенства закона и послать четкий сигнал: подобное вмешательство в главные демократические права со стороны меньшинства непозволительно», — отметил представитель концерна Axel Springer, в который входит Bild.

До этого немецкие аграрии заблокировали въезды к телерадиокомпании NDR в Ганновере и прилегающую территорию в знак протеста против отмены субсидий.

Ранее оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) направил письмо канцлеру Германии Олафу Шольцу с перечнем мер по выходу страны из экономического кризиса.

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