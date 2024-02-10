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В Ростовской области произошли массовые отключения электричества

Ростовский губернатор Голубев сообщил о массовых отключениях электричества

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РИА «Новости»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале сообщил, что в регионе зафиксированы массовые отключения электричества из-за налипания мокрого снега на линиях электропередачи.

Он рассказал, что атмосферный фронт принес непогоду в ряд районов Ростовской области.

«Из-за налипания мокрого снега на линиях электропередачи произошли массовые отключения электроэнергии в Шахтах, Красносулинском, Усть-Донецком, Волгододонском, Константиновском, Цимлянском и ряде других районов», — говорится в публикации.

Голубев отметил, что в течение энергетики переведены на особый режим работы.

7 февраля в районе Харьковской горы в Белгороде произошло частичное отключение электроснабжения.

6 февраля жители Астраханской области остались без света из-за урагана.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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