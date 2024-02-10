Петербуржец похитил экс-возлюбленную и изнасиловал ее на чердаке

В Петербурге мужчина вместе с двоюродным братом похитил экс-сожительницу и ее подругу, а затем изнасиловал бывшую возлюбленную на чердаке дома. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации издания, инцидент произошел 9 февраля. Мужчины насильно усадили двух женщин в такси и отвезли их на Загородную улицу в Колпино.

Там один из похитителей изнасиловал свою экс-возлюбленную, угрожая ей ножом, а также похитил ее телефон. После этого россиянка обратилась в медицинское учреждение, чтобы зафиксировать факт произошедшего.

Сообщается, что похитители задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее судимый шесть раз карелец затащил в лес и изнасиловал женщину.