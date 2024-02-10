На АЭС во Франции произошел пожар

На атомной электростанции «Шинон», расположенной на западе Франции, произошел пожар, из-за которого были остановлены два реактора АЭС. Об этом сообщается на сайте Управления по ядерной безопасности (ASN) Франции.

Согласно заявлению ASN, пожар произошел в ночь на 10 февраля в трансформаторе реактора номер 3 «за пределами контролируемой зоны».

«Потеря основного внешнего электроснабжения реактора номер 3 в результате этого пожара привела к автоматической остановке реактора», — сказано в сообщении.

По информации ASN, после тушения пожара для сбора использованной воды была временно приостановлена работа соседнего четвертого реактора, который имеет общую систему водосбора с третьим. Это было сделано, чтобы избежать ее переполнения и попадания воды в окружающую среду.

В ноябре финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу из-за неисправности.

До этого в Бельгии произошло незапланированное отключение реактора АЭС.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.