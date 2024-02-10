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Россияне стали покидать Анталью из-за роста цен на жилье

Posta: рост цен на жилье в Анталье привел к миграции россиян в другие страны

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Shutterstock

Рост цен на жилье в турецкой курортной Анталье привел к миграции россиян в другие страны. Об этом сообщает издание Posta.

Сообщается, что туристическое население региона сократилось на 40 тысяч человек.

«Рост цен на жилье в Анталье в долларовом эквиваленте также затронул иммигрантов из России и Украины в 2023 году. Чтобы остановить рост цен на жилье и аренду в Анталии, десять кварталов были закрыты для иностранцев с видом на жительство», — пишет издание.

С октября 2023 года турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить ВНЖ. Минимальная стоимость жилья, которое необходимо приобрести для получения вида на жительство, выросла с $50 тысяч до $200 тысяч.

До этого сообщалось, что россияне в 2023 году зарегистрировали в Анталье 255 компаний, превысив число регистраций граждан других стран. Всего в 2023 году в Анталье была зарегистрирована 791 компания с участием иностранцев. По данным Торговой палаты города, 83 компании в прошлом году были зарегистрированы гражданами Германии, 64 — Ирана, 53 —Украины, 42 — Азербайджана.

Ранее россиянам порекомендовали не «испытывать судьбу» в Турции.

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