Китаец рассказал, как праздновать китайский Новый год

Многие китайцы, работающие за границей, берут отпуск на месяц, чтобы вернуться на родину и отпраздновать китайский Новый год. Об этом «Газете.Ru» рассказал китаец Цзыин, два года живущий в России. Он отметил, что этот праздник очень важен для китайцев, однако в случаях, когда вернуться домой нет возможности, он с друзьями готовит традиционные пельмени и смотрит гала-концерт Весеннего фестиваля.

«Новый год очень важен для китайцев. В основном никто не выходит на работу за месяц до китайского Нового года. Почти все хотят вернуться домой. Многие фабричные рабочие просят отпуск на месяц вперед. Мы работаем на китайскую компанию, при обычных обстоятельствах работодатели отпускают на такой большой срок. Когда мы не можем вернуться в Китай на Новый год, мы с друзьями встречаемся и готовим пельмени в квартире, вместе смотрим китайское телешоу —

гала-концерт Весеннего фестиваля. Из-за разницы во времени празднование начинается во второй половине дня, что значительно упрощает нашу традицию празднования Нового года. Поскольку между Москвой и Китаем разница во времени составляет пять часов, в Москве всего семь часов вечера, в то время как в Китае 12 часов дня по пекинскому времени, у нас недостаточно времени, чтобы следить за традиционными событиями. Например, мы не можем запустить фейерверк в два часа дня по московскому времени, это было бы очень странно. Таким образом, мы можем выбрать только несколько способов отпраздновать, которые больше соответствуют текущей ситуации, а именно поужинать вместе и посмотреть гала-концерт», — сказал он.

Цзыин добавил, что на родине китайцы на Новый год запускают фейерверки для изгнания злых духов, готовят рыбу и пельмени, а также украшают окна и двери домов.

«В Китае для празднования Нового года мы обычно делаем следующее: вешаем на дверях и окнах благоприятные куплеты о весеннем празднике и красивые оконные решетки, создавая праздничную атмосферу, традиционно запускаем хлопушки и фейерверки, символизирующие изгнание злых духов и привлечение удачи. Собираемся на праздничный ужин, где на столе обычно бывает рыба (символ изобилия) и пельмени (символ богатства). Смотрим гала-концерт Весеннего фестиваля, транслируемый Центральным телевидением Китая, надеваем новую одежду для визита друзей и родственников, обмениваемся поздравлениями. Старшие члены семьи дарят младшим красные конверты с деньгами в качестве благословения. Также участвуем в фестивалях фонарей, наслаждаясь красочными фонарями и различными праздничными мероприятиями», — пояснил он.

Китайский Новый год — самый важный и продолжительный праздник в Китае и ряде других азиатских стран. Новый год в Китае празднуют по лунному календарю, поэтому его дата ежегодно меняется. В 2024-м китайский Новый год наступает 10 февраля, его празднование продлится до 24 февраля. Символом года будет Деревянный Дракон, а основным цветом — зеленый.

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