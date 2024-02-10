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Эндокринолог рассказала, какие продукты помогут избавиться от жира на животе

Эндокринолог Янг: сезонные корнеплоды помогут избавиться от жира на животе

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Depositphotos

Употребление некоторых продуктов по вечерам поможет лишиться жира на животе. Об этом рассказала эндокринолог Екатерина Янг, пишет «Российская газета».

Врач отметила, что проблемы с лишним весом часто возникают с выработкой организмом гормона кортизола, который возникает в ответ на стресс. Он может как мешать избавиться от лишнего жира, так и препятствовать набору массы.

«Вырабатывается кортизол на голод, на гипогликемию. Поэтому, если вы часто в стрессе, трудно засыпаете или просыпаетесь по ночам, вам не подходят низкоуглеводные диеты», — сказала Янг.

Улучшить ситуацию могут только полезные углеводы. На ужин достаточно добавлять в рацион сезонные корнеплоды. Это поможет избежать скачков кортизола и получить качественный сон.

В некоторых случаях голодание может быть полезным, например, интервальное голодание считается полезным при борьбе со старением. Недавно ученые открыли альтернативный способ замедления старения.

Незадолго до этого исследователи из университета Раша в Чикаго обнаружили, что пожилые люди, придерживающиеся средиземноморской диеты, набирают более высокие баллы в тестах на оценку когнитивных способностей.

Ранее стало известно, сколько углеводов нужно употреблять на низкоуглеводной диете.

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