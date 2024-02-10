Эндокринолог рассказала, какие продукты помогут избавиться от жира на животе

Употребление некоторых продуктов по вечерам поможет лишиться жира на животе. Об этом рассказала эндокринолог Екатерина Янг, пишет «Российская газета».

Врач отметила, что проблемы с лишним весом часто возникают с выработкой организмом гормона кортизола, который возникает в ответ на стресс. Он может как мешать избавиться от лишнего жира, так и препятствовать набору массы.

«Вырабатывается кортизол на голод, на гипогликемию. Поэтому, если вы часто в стрессе, трудно засыпаете или просыпаетесь по ночам, вам не подходят низкоуглеводные диеты», — сказала Янг.

Улучшить ситуацию могут только полезные углеводы. На ужин достаточно добавлять в рацион сезонные корнеплоды. Это поможет избежать скачков кортизола и получить качественный сон.

В некоторых случаях голодание может быть полезным, например, интервальное голодание считается полезным при борьбе со старением. Недавно ученые открыли альтернативный способ замедления старения.

Незадолго до этого исследователи из университета Раша в Чикаго обнаружили, что пожилые люди, придерживающиеся средиземноморской диеты, набирают более высокие баллы в тестах на оценку когнитивных способностей.

Ранее стало известно, сколько углеводов нужно употреблять на низкоуглеводной диете.