Девятимесячный младенец попал в реанимацию, опрокинув на себя кружку с горячим чаем

В Ленобласти девятимесячная девочка попала в больницу с серьезными ожогами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Ленинградской области, в медицинское учреждение с сильными ожогами была доставлена девятимесячная девочка. По предварительной информации, ребенок по неосторожности опрокинул на себя кружку с горячим чаем.

Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое, врачи борются за жизнь маленькой пациентки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Саранске трехмесячный младенец получил ожоги из-за компресса с картошкой.