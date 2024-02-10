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Девятимесячный младенец попал в реанимацию, опрокинув на себя кружку с горячим чаем

РЕН ТВ: в Ленобласти девятимесячный ребенок получил ожоги из-за горячего чая

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Pexels

В Ленобласти девятимесячная девочка попала в больницу с серьезными ожогами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Ленинградской области, в медицинское учреждение с сильными ожогами была доставлена девятимесячная девочка. По предварительной информации, ребенок по неосторожности опрокинул на себя кружку с горячим чаем.

Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое, врачи борются за жизнь маленькой пациентки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Саранске трехмесячный младенец получил ожоги из-за компресса с картошкой.

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