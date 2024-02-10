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Экс-полковник МВД Захарченко отправлен в ШИЗО

УФСИН: экс-полковник МВД Захарченко попал в ШИЗО в камеру с микроклиматом

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывшего полковника МВД РФ Дмитрий Захарченко поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) ИК-5 в Мордовии. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сообщение регионального управления ФСИН.

Отмечается, что Захарченко будет отбывать наказание в камере с микроклиматом. Температура в камере составляет +20°С, все гигиенические требования соблюдаются.

По информации издания, Захарченко был отправлен в ШИЗО по решению комиссии администрации спецучреждения за нарушение правил пребывания в ИК-5.

До этого московская прокуратура сообщала, что суд обратил в доход государства 50 миллионов рублей бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, который был осужден за коррупционные преступления. 1 декабря 2019 года Никулинский суд Москвы обратил в доход государства имущество самого Захарченко, а также его родственников и знакомых в размере около 9 млрд рублей.

Ранее Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшему полковнику Захарченко.

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