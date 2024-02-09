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В Ростове-на-Дону педофил преследовал двух девочек

В Ростове-на-Дону отправили под арест преследовавшего двух школьниц педофила

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Depositphotos

В Ростове-на-Дону мужчину арестовали после того, как он преследовал девочек. Об этом сообщает управление СК РФ.

Правоохранители обратили внимание на мужчину после публикаций с видео, на котором заметно, как 40-летний подозреваемый идет за детьми. Одна из девочек быстро скрылась в своей квартире, от общения со второй мужчина отказался, так как его спугнул прохожий.

Благодаря кадрам полиция оперативно разыскала и задержала россиянина у него дома.

«Установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления», – сообщили в СК.

На данный момент сотрудники ведомства проводят необходимые мероприятия. Мужчину арестовали, в изоляторе он пробудет до 7 апреля 2024 года.

Ранее в Удмуртии развращавшего детей мужчину отправили на принудительное лечение.

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