Минюст России включил в реестр иноагентов компанию карикатуриста Сергея Елкина*

Министерство юстиций Российской Федерации внесло в реестр иноагентов общество с ограниченной ответственностью «Елкин картон». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В реестре подчеркивается, что основанием для включения компании является статья 9 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Компанию создал художник-карикатурист Сергей Елкин (признан в РФ иностранным агентом), признанный иноагентом в апреле 2022 года.

До этого Министерство юстиции РФ включило «Антивоенный комитет России» в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на российской территории.

Ранее депутат Государственной думы Андрей Луговой сообщил, что генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» организацией «Антивоенный комитет России», созданный Михаилом Ходорковским (признан в РФ иностранным агентом) в 2022 году.

По мнению парламентария, организация была создана для совершения госпереворота в России. Депутат отметил, что за последние годы Ходорковский создал несколько организаций, подобных «Антивоенному комитету России».

Ранее Минюст России внес в реестр иноагентов семь физлиц и две организации.