Сторонники Залужного вышли на Майдан с требованием вернуть Залужного

На центральной площади Киева — Майдане Независимости — собрались десятки украинцев с требованием вернуть на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, уволенного накануне. Об этом сообщает локальная газета «Страна.ua» в Telegram-канале.

«На Майдане собралось уже около 50-70 человек», — указывается в материале.

Согласно информации канала, митингующие скандировали лозунг «Зелю геть», что в переводе с украинского означает «Прочь Зеленского», а в руках держали плакаты с надписями «Верните Залужного».

Демонстрация длилась на протяжении часа, в скором времени прибыли правоохранители и граждане стали разбредаться по домам. Задержаний не зарегистрировано, акция прошла мирно, заключается в публикации.

В ноябре в нескольких украинских городах состоялись акции протеста с призывом демобилизовать солдат ВСУ, которые находятся на фронте с февраля 2022 года. Отмечается, что шествия прошли во Львове, Одессе, Житомире, Хмельницком и Кривом Роге, в них приняли участие несколько десятков человек.

Ранее в Риме тысячи человек вышли на митинг против отправки оружия Украине.