Эксперт прогнозирует рост цен на корма для животных из-за ухода иностранных брендов

В России вскоре могут подняться цены на корма для животных. Об этом сообщает обзорщик кормов Сергей Муратов в беседе с порталом «Страсти».

По словам эксперта, причина таких действий заключается в постепенном уходе зарубежных компаний с рынка.

В свою очередь российские бренды из-за нехватки мощностей не смогут удовлетворить спрос в полной мере. Это приведет к удорожанию отечественных кормов.

Муратов также напомнил, что производителям из РФ необходимо закупать заграничное сырье.

«Пока рынок перестроится и получит то, что необходимо, дефицит будет достаточно сильный. Потому что статистика импорта говорит о том, что огромный кусок рынка сейчас не закрыт», – поделился обзорщик кормов.

Тем не менее, на рынке постепенно появляются альтернативные варианты из Китая или Турции.

Ранее общественники попросили изъять из продажи корма для животных Farminа и Hill's.