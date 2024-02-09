Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Эксперт прогнозирует рост цен на корма для животных из-за ухода иностранных брендов

Эксперт Муратов предрек рост цен на корма для животных

close
100%
Shutterstock

В России вскоре могут подняться цены на корма для животных. Об этом сообщает обзорщик кормов Сергей Муратов в беседе с порталом «Страсти».

По словам эксперта, причина таких действий заключается в постепенном уходе зарубежных компаний с рынка.

В свою очередь российские бренды из-за нехватки мощностей не смогут удовлетворить спрос в полной мере. Это приведет к удорожанию отечественных кормов.

Муратов также напомнил, что производителям из РФ необходимо закупать заграничное сырье.

«Пока рынок перестроится и получит то, что необходимо, дефицит будет достаточно сильный. Потому что статистика импорта говорит о том, что огромный кусок рынка сейчас не закрыт», – поделился обзорщик кормов.

Тем не менее, на рынке постепенно появляются альтернативные варианты из Китая или Турции.

Ранее общественники попросили изъять из продажи корма для животных Farminа и Hill's.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами