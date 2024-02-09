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В Москве загорелась кондитерская фабрика

На востоке Москвы горит кондитерская фабрика

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Кондитерская фабрика загорелась на Амурской улице на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на анонимный источник в оперативных службах.

По информации источника, на территории района Гольяново по адресу Амурской улице, дом 22А загорелось административное здание.

«Очаг возгорания площадью 100 кв. метров находится на третьем этаже», — рассказали в оперативных службах.

Согласно данным открытых источников, в сооружении располагается кондитерская фабрика «Черемушки». Источник отметил, что на четвертом этаже горящего здания могут находиться люди.

Как поясняет агентство, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям сейчас проверяют поступившую информацию о возгорании.

Некоторое время назад в торговом центре на юге Москвы загорелся фасад. Сообщилось, что воспламенилась обшивка у ТРЦ «Ривьера» на Автозаводской улице.

Ранее в Волгограде произошло возгорание нефтепродуктов.

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