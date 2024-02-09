Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Под Саратовом мужчина убеждал участника СВО сдаться в плен ВСУ

В Саратовской области мужчину арестовали за подстрекательство к сдачу в плен ВСУ

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Жителя Саратовской области арестовали по подозрению в том, что он призывал российского военного сдаться в плен ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону.

По версии правоохранителей, участник СВО вел с подозреваемым переписку в интернете. Во время беседы последний призвал собеседника добровольно сдаться противоположной стороне.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о подстрекательстве к добровольной сдаче в плен. Фигурант может получить до десяти лет лишения свободы.

У подозреваемого изъяли не менее четырех мобильных телефонов. На данный момент россиянин находится под арестом.

Ранее в Ставропольском крае участника СВО избила пьяная толпа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами