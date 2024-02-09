Под Саратовом мужчина убеждал участника СВО сдаться в плен ВСУ

Жителя Саратовской области арестовали по подозрению в том, что он призывал российского военного сдаться в плен ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону.

По версии правоохранителей, участник СВО вел с подозреваемым переписку в интернете. Во время беседы последний призвал собеседника добровольно сдаться противоположной стороне.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о подстрекательстве к добровольной сдаче в плен. Фигурант может получить до десяти лет лишения свободы.

У подозреваемого изъяли не менее четырех мобильных телефонов. На данный момент россиянин находится под арестом.

Ранее в Ставропольском крае участника СВО избила пьяная толпа.