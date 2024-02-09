Москвичка поссорилась с мужем, облила его горючей жидкостью и подожгла

Жительница Москвы подожгла мужа во время конфликта. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на Каширском шоссе. По версии правоохранителей, между женщиной и ее супругом возник серьезный конфликт. В процессе она вылила под ноги мужу бутылку с ацетоном и подожгла.

Спустя некоторое время москвичка все же решила вызвать медиков. Специалисты госпитализировали мужчину с ожогами 50% тела в НИИ имени Склифосовского.

Тем временем сотрудники МВД задержали женщину. На данный момент она находится в отделении полиции. Правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Саранске трехмесячный ребенок получил ожоги после лечения ОРВИ на дому.