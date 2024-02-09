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Уголовное дело о хулиганстве возбудили после драки на складе Wildberries в Электростали

В МВД завели уголовное дело из-за драки на складе Wildberries в Электростали

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В Электростали драка рабочих на складе Wildberries закончилась уголовным делом. Об этом сообщает глава пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

Правоохранители усмотрели в инциденте признаки хулиганства.

По версии правоохранителей, в ходе погрузки товара бригадир обнаружил нарушение регламента работы. После этого у него возник конфликт с нарушителем. Затем в потасовку включились сотрудники охраны и другие участники.

Драка произошла 8 февраля. По данным СМИ, в потасовке принимали участие более 100 человек.

По одной из версий, все началось из-за бригадира, которому не понравился криво наклеенный штрих-код. Другая причина заключается в том, что одного из работников обвинили в воровстве товаров.

После инцидента сотрудники маркетплейса решили уволить участников потасовки.

Ранее Wildberries уволили сотрудников из-за угрозы поджечь склад.

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