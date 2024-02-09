Студент поспорил с Мизулиной и получил аплодисменты

Студент поспорил с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной, выступавшей на сцене Казанского федерального университета. Видео с лекции опубликовало издание «Гроза» (признано в РФ иноагентом).

В беседе с Мизулиной молодой человек упрекнул ее за деятельность организации.

«Многие граждане покинули страну ровно из-за того, что начинается история с доносами вновь», — сказал студент.

После этого он удостоился аплодисментов из зала.

В ответ Мизулина попросила юношу привести факты. По словам главы «Лиги безопасного интернета», любой гражданин может обратиться в организацию. Затем сообщения передают в полицию, а далее в суд, который назначает экспертизу. Только после этого решается вопрос о штрафах.

За несколько дней до этого выступления Мизулина побывала в Уральском федеральном университете. Во время визита она поспорила с одним из учащихся о судьбе блогера Дани Милохина. По мнению главы ЛБИ, ему стоит извиниться за слова о целесообразности срочной службы в армии.

Ранее в Екатеринбурге охранник вызвал полицию из-за приезда Мизулиной.