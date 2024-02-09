Участникам спецоперации могут разрешить лечиться по ОМС во время отпусков

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции рассчитывает весной выйти на решение вопроса о предоставлении бойцам права использовать имеющиеся у них полисы ОМС во время отпусков. Об этом на встрече с женами военнослужащих в Санкт-Петербурге заявил глава рабочей группы, секретарь Генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак. По его мнению, эта мера позволит создать «бесшовный переход» между военной и гражданской медициной.

«Все еще до конца не решен вопрос о «бесшовном переходе» между гражданскими и ведомственными больницами. Он сдвинулся, но пока в «ручном режиме». Рассчитываем, что уже весной выйдем на системное решение», — подчеркнул глава рабочей группы по вопросам СВО.

Андрей Турчак отметил, что «бесшовный переход» между военной и гражданской медициной поможет решить ряд проблем, в том числе, касающихся оповещения госпиталями родственников раненых, реабилитации, признания бойцов годными или негодными к службе.

Кроме того, на встрече были подняты вопросы о возвращении с фронта мобилизованных на основании многодетности, необходимости ухода за ребенком-инвалидом, демобилизации по состоянию здоровья или по достижению предельного возраста.

Также были затронули вопросы по отпускам и выплатам.

Андрей Турчак подчеркнул, что действующие сегодня меры поддержки участников СВО и их семей сформировали масштабную систему социальной защиты и помощи.

«Но они порой не учитывают разные житейские ситуации, личные обстоятельства, которые не всегда позволяют этими мерами поддержки пользоваться. По таким случаям будем предлагать законодательные изменения или корректировку нормативных документов», — заключил Турчак.

Рабочая группа по вопросам СВО, которую возглавляет Андрей Турчак, была создана по распоряжению президента в декабре 2022 года. В ее состав вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.