В Николаеве произошли взрывы

В городе Николаеве на юге Украины произошли два взрыва. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

Подробности случившегося не приводятся. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

На настоящий момент в Днепропетровской и Николаевской областях действует воздушная тревога.

Накануне сообщалось, что взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.

8 февраля стало известно, что после взрыва было зафиксировано возгорание на объекте инфраструктуры в Винницкой области в центре Украины. Глава военной администрации региона Сергей Борзов заявил, что огонь удалось локализовать, ликвидация возгорания завершается. По его словам, при происшествии никто не пострадал. Глава военной администрации региона обратил внимание, что причиной пожара стали обломки сбитых беспилотников.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.