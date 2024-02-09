Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Николаеве произошли взрывы

РБК-Украина: в Николаеве произошли два взрыва

close
100%
Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В городе Николаеве на юге Украины произошли два взрыва. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

Подробности случившегося не приводятся. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

На настоящий момент в Днепропетровской и Николаевской областях действует воздушная тревога.

Накануне сообщалось, что взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.

8 февраля стало известно, что после взрыва было зафиксировано возгорание на объекте инфраструктуры в Винницкой области в центре Украины. Глава военной администрации региона Сергей Борзов заявил, что огонь удалось локализовать, ликвидация возгорания завершается. По его словам, при происшествии никто не пострадал. Глава военной администрации региона обратил внимание, что причиной пожара стали обломки сбитых беспилотников.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами