В Ставропольском крае избили участника СВО и его друга

В ставропольском городе Невинномысск пьяная толпа избила участника спецоперации и его друга. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел ночью 4 февраля в одном из местных баров — «Текиле». Стычка началась после того, как стол, где сидел военнослужащий с другом, заняли другие посетители.

В какой-то момент солдат с другом вышли на улицу, а когда они вернулись, их стол оказался занят пьяными мужчинами. Причем эти посетители начали есть стоящую на столе чужую еду.

Решить ситуацию диалогом не получилось. Пьяная толпа накинулась на мужчину с костылями и его друга. Спустя некоторое время мужчин удалось разнять, после чего пьяная компания покинула заведение. Однако вскоре нападавших задержали.

По данным Shot, участниками драки оказались трое молодых парней — 21-летний Азаз Исубгаджиев и 18-летние Арсен Таужев и Алиасхаб Самадов. Всех доставили в отделение полиции, где они сразу же раскаялись, записали видео с извинениями и заявили, что «хотят помочь» военнослужащему.

В отношении участников драки возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», им грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее в Казани произошла массовая драка со стрельбой, ракетницей и арматурой.