Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Ставропольском крае избили участника СВО и его друга

Shot: участника СВО избила пьяная толпа в ставропольском Невинномысске

close
100%
Global Look Press

В ставропольском городе Невинномысск пьяная толпа избила участника спецоперации и его друга. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел ночью 4 февраля в одном из местных баров — «Текиле». Стычка началась после того, как стол, где сидел военнослужащий с другом, заняли другие посетители.

В какой-то момент солдат с другом вышли на улицу, а когда они вернулись, их стол оказался занят пьяными мужчинами. Причем эти посетители начали есть стоящую на столе чужую еду.

Решить ситуацию диалогом не получилось. Пьяная толпа накинулась на мужчину с костылями и его друга. Спустя некоторое время мужчин удалось разнять, после чего пьяная компания покинула заведение. Однако вскоре нападавших задержали.

По данным Shot, участниками драки оказались трое молодых парней — 21-летний Азаз Исубгаджиев и 18-летние Арсен Таужев и Алиасхаб Самадов. Всех доставили в отделение полиции, где они сразу же раскаялись, записали видео с извинениями и заявили, что «хотят помочь» военнослужащему.

В отношении участников драки возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», им грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее в Казани произошла массовая драка со стрельбой, ракетницей и арматурой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами